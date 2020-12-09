Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu
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Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu

09.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:14
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu

Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, bir ağaç dalının üzerinde ölü bulundu.

Sivas'ta merkeze bağlı Hıdırnalı köyü yakınlarında bir ağaç dalının üzerinde vaşak ölüsü bulundu.

KÖYLÜLER FARK ETTİ

Arazide gezen köylülerden Ramazan İmece, bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan vaşağın ölüsüyle karşılaştı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu

VÜCUDUNDA YARALAR VARDI

Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen vaşağın vücudunda yaralar bulunuyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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