Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu
09.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:14
Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, bir ağaç dalının üzerinde ölü bulundu.
Sivas'ta merkeze bağlı Hıdırnalı köyü yakınlarında bir ağaç dalının üzerinde vaşak ölüsü bulundu.
KÖYLÜLER FARK ETTİ
Arazide gezen köylülerden Ramazan İmece, bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan vaşağın ölüsüyle karşılaştı.
VÜCUDUNDA YARALAR VARDI
Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen vaşağın vücudunda yaralar bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI