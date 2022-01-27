Son dakika... Ağabeyini kontrol etmek için gittiği evinde acı manzarayla karşılaştı- Evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Ağabeyini kontrol etmek için gittiği evinde acı manzarayla karşılaştı

Evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu

SAKARYA Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisine ulaşamadıkları Erdem Özdemir'i kontrol etmek için evine giden kardeşi acı manzarayla karşılaştı. Kardeşi, ağabeyini evinde silahla başından vurulmuş halde buldu. Cinayet şüphesi üzerine ekipler, olayın meydana geldiği evin çevresinde kardaki ayak izleri üzerinde çalışma başlattı.

Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi'nde yaşayan Erdem Özdemir'in işe gitmemesi üzerine mesai arkadaşları telefonla kendisini aradı. Telefonla kendisine ulaşamayan mesai arkadaşları, Özdemir'in kardeşine haber verdi. Kontrol için eve gelen kardeşi acı manzara ile karşılaştı.

SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Ağabeyi, Erdem Özdemir'i yerde kanlar içerisinde gören kardeşi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erdem Özdemir'in silah ile başından vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

BAŞININ ARKA KISMINDAN VURULMUŞ

Şüpheli ölüm hakkında geniş çaplı inceleme başlatan ekipler konunun cinayet olabileceği üzerinde duruyor. Yapılan ilk incelemede Özdemir'in, silahla başının arka kısmından vurulduğu tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, evin çevresinde kardaki ayak izleri üzerinde de çalışma yaptı.

Evli ve bir çocuk babası olan Erdem Özdemir'in cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine gönderildi.