Son dakika... ADIYAMAN SU KANALINA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYECİLER KURTARDI
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Son dakika... ADIYAMAN SU KANALINA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYECİLER KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde su kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde su kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Karlı'ya ait inek, otlandığı sırada su kanalına düştü. Karlı, hayvanı kurtaramayınca itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen ekipler, 1 saatlik çalışma ile ineği sulama kanalından çıkardı. Kurtarılmasının ardından ineği teslim alan Mustafa Karlı, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Son dakika... ADIYAMAN SU KANALINA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYECİLER KURTARDI
Son dakika... ADIYAMAN SU KANALINA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYECİLER KURTARDI
Son dakika... ADIYAMAN SU KANALINA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYECİLER KURTARDI
Son dakika... ADIYAMAN SU KANALINA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYECİLER KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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