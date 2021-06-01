Son dakika: Adıyaman'da şüpheli ölüm
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Son dakika: Adıyaman'da şüpheli ölüm

Son dakika: Adıyaman'da şüpheli ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'da 6 çocuk babası adam evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Adıyaman'da 6 çocuk babası adam evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Hoca Ömer Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında yaşayan 6 çocuk babası Mehmet Akkuş'tan (55) bir süre haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açarak içeriye giren yakınları Mehmet Akkuş'u hareketsiz halde buldu. Durum, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemeler sonrası Mehmet Akkuş'un hayatını kaybettiği tespit etti. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından Mehmet Akkuş'un cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Akkuş'un eşinden ayrıldığı ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika: Adıyaman'da şüpheli ölüm
Son dakika: Adıyaman'da şüpheli ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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