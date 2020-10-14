Bir evden çanta çalan hırsız, sokak ortasında vurulmuş halde bulundu
Adana'da bir şahıs, hırsızlık için girdiği evin sahibinin çığlık atması üzerine evdeki çantayı çalıp kaçtı. Çantayla birlikte evden kaçan hırsız, sokak ortasında sırtından tabanca ile vuruldu. İhbar üzerine olay yerine yerine gelen ekipler, şahsı yerde yaralı halde buldu. Tedavi için hastaneye kaldırılan hırsızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde yerde yatan yaralı şahıs ihbarı geldi. Bölgeye gelen polis ekipleri Ömer K. isimli şahsın sırtından tabanca ile yaralandığını tespit etti. Yaralı sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ömer K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
EV SAHİBİNİN ÇIĞLIĞI YAKALATTI
Polis olay yerinde yaptığı incelemede, Ömer K.'ın Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin'in evine girdiğini belirledi. Ahmet El Hüseyin'in karısının çığlık atması sonucunda Ömer K. kaçmaya başladığı daha sonra tabanca ile vurulduğu öğrenildi. Ömer K.'yı vuran kişi ise kaçmayı başardı
Polis Ömer K.'yı yaralayan kişinin kimliğini tespit etme çalışmalarına devam ederken, Ömer K'nın hırsızlık ve yağma suçlarından 16 tane sabıka kaydı olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE