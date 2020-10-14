Bir evden çanta çalan hırsız, sokak ortasında vurulmuş halde bulundu

Adana'da bir şahıs, hırsızlık için girdiği evin sahibinin çığlık atması üzerine evdeki çantayı çalıp kaçtı. Çantayla birlikte evden kaçan hırsız, sokak ortasında sırtından tabanca ile vuruldu. İhbar üzerine olay yerine yerine gelen ekipler, şahsı yerde yaralı halde buldu. Tedavi için hastaneye kaldırılan hırsızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.