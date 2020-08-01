Son Dakika | Adana Emniyet Müdürü İnci şehit yakınlarını bayramda unutmadı
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Son Dakika | Adana Emniyet Müdürü İnci şehit yakınlarını bayramda unutmadı

Son dakika habere göre Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak şehit yakınlarının ve personelin bayramını katladı.

Son Dakika | Adana Emniyet Müdürü İnci şehit yakınlarını bayramda unutmadı
01.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:20

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak şehit yakınlarının ve personelin bayramını katladı.

İnci, bayram kutlamalarına önce Şehit Polis Memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler, şehit polis memuru Yılmaz Bozkurt ve şehit polis memuru Bircan İlhanlı'nın ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. İnci, şehit çocuklarına bayram hediyesi verdi. İnci daha sonrada Özel Hareket ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Ekipler Amirliğini personelinin bayramını kutladı.

İnci, ziyaretler sırasında maske takıp sosyal mesafeye dikkat etti. - ADANA

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Kaynak: İHA

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