Son Dakika | Adana'da, pompalı tüfekle eve açılan ateşte 3 kadın yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Adana'da, pompalı tüfekle eve açılan ateşte 3 kadın yaralandı

Son Dakika | Adana'da, pompalı tüfekle eve açılan ateşte 3 kadın yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ceyhun ÖZER - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, kimliği belirsiz şüpheliler tarafından bir eve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 3 kadın yaralandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, kimliği belirsiz şüpheliler tarafından bir eve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 3 kadın yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Bota Mahallesi Taç Mahal Sokak'ta meydana geldi. Bir eve pompalı av tüfeğiyle ateş açan kimliği belirsiz kişiler, saldırının ardından kaçarak izlerini kaybettirdi. Saldırganların ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, evdeki Yazgülü Ç., Şayeste E. ve Meryem Y.'ye isabet etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralanan 3 kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun ÖZER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ebru Yaşar Burak Sergen Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Ozan Tufan Gökhan Töre Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Adana'da, pompalı tüfekle eve açılan ateşte 3 kadın yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 02:46:34. #1.15#

title