Son dakika... Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hüseyin Turgay Uslu'nun kullandığı 01 TU 301 plakalı otomobil ile karşı yönden ilerleyen Semra Yıldız idaresindeki 01 EUV 05 plakalı otomobil, Hamdilli Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürüler ile otomobillerdeki Ecem, Sedanur ve Nursel Kurtaş ile Şeyma Uslu ve Binevş Yıldız yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Binevş Yıldız kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur