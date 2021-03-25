Son dakika gündem: Geçen yıl orman yangınlarında zarar gören alanlar ağaçlandırılıyor
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Son dakika gündem: Geçen yıl orman yangınlarında zarar gören alanlar ağaçlandırılıyor

Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Geçen yıl orman yangınlarında zarar gören alanlar ağaçlandırılıyor

Son dakika gündem haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl orman yangınları nedeniyle zarar gören alanlarda fidan ve tohumlar toprakla buluşturuldu.

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Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl orman yangınları nedeniyle zarar gören alanlarda fidan ve tohumlar toprakla buluşturuldu.

Orman Bölge Müdürlüğünce, Orman Haftası kapsamında, geçen yıl ağustos ayında çıkan yangınlarda zarar gören yaklaşık 300 hektarlık alanı ağaçlandırmak için fidan dikim ve tohumlama etkinliği düzenlendi.

Vali Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada, 23 Ağustos'ta çıkan yangından ormanlık alanlar ve 8 köyün olumsuz etkilendiğini anımsattı.

Yangının 3-4 gün süren çalışmayla söndürülebildiğini hatırlatan Elban, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanı'mız ve biz, buranın en kısa zamanda ağaçlandırılacağını söylemiştik. Bu yanan orman alanının tamamının bakımı Orman Teşkilatımız tarafından yapıldı ve tamamlandı. Yanan bölgenin yaklaşık yüzde 70'ine kozalaklardan elde edilen tohumlar saçılarak ekilecek. Kalan yüzde 30'luk bölümü ise fidan dikmek suretiyle ağaçlandırılacak. Tohum saçma işlemi hemen hemen tamamlanmak üzere. Fidan dikim işlemleri de önümüzdeki günlerde yapılacak. Kalan kısmı ise güz mevsiminde tamamlanacak. Ağaçlandırılmadık hiçbir alan kalmayacak."

Konuşmaların ardından Vali Elban, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve vatandaşlar fidan dikti.

Etkinliğin ardından Elban ve beraberindeki heyet, Çamlarca Mahallesi'ndeki orman yangınında zarar gören caminin yerine yapılan yeni cami inşaatında incelemede bulundu.

Son dakika gündem: Geçen yıl orman yangınlarında zarar gören alanlar ağaçlandırılıyor
Son dakika gündem: Geçen yıl orman yangınlarında zarar gören alanlar ağaçlandırılıyor
Son dakika gündem: Geçen yıl orman yangınlarında zarar gören alanlar ağaçlandırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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