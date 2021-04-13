Son Dakika: Adalet Bakanı Gül, Osmaniye'de doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni verdi
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Son Dakika: Adalet Bakanı Gül, Osmaniye'de doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni verdi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Son Dakika: Adalet Bakanı Gül, Osmaniye'de doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni verdi

Son dakika: Osmaniye'de Cumhuriyet savcısının kendisini muayene etmediği gerekçesiyle ortopedi doktorunu gözaltına aldırdığı iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, savcı hakkında HSK'ya inceleme izni verdi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet B., Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelerek iddiaya göre Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel'in odasına girdi. Kendisinin savcı olduğunu söyleyen Mehmet B., doktordan kendisini muayene etmesini istedi. İçeride başka bir hasta olduğunu söyleyen Doktor Kemal Gökhan Günel, ayrıca Savcı Mehmet B.'ye daha önceki doktoruna kontrol olması gerektiğini, bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini belirtti.

GÖZALTINA ALDIRMAK İSTEDİ

Bunun üzerine iddiaya göre Savcı Mehmet B., kendisini muayene etmeyen doktorun gözaltına alınması için polise talimat verdi. Kendi aracıyla ifade vermeye giden Doktor Günel, "Sert bir şekilde içeri girerek onu muayene etmemi istedi. Takibini yapan hekime muayene olması gerektiğini, ayrıca odada başka hasta olduğunu söyledim. 'Seninle görüşeceğiz' diyerek beni tehdit etti" ifadelerin yer verdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, savcı M.B. hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, "Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Tekne, "Cumhuriyet Savcısı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer vermişti.

Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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