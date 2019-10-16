ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi iptal edildi

16.10.2019 17:24

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Türkiye'ye gönderdiği ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşmesi iptal edildi. O'Brien ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da görüşmeler yapacağını açıklamıştı.

Pence başkanlığındaki ABD heyetinin yarın Türkiye'de görüşmeler yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 17 Ekim'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çözüm bulunana kadar Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalacağını söyleyecek. Pence, Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları sürdürme konusundaki kararlılığını yineleyecek" denilmişti.

Açıklamada ayrıca, ABD heyetinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de yer alacağı belirtilmişti.

Bugün Türkiye'ye gelen heyet içerisinde Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien yer aldı.