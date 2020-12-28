Son dakika! ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Giroir, Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkesinde de olabileceğini söyledi
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Son dakika! ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Giroir, Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkesinde de olabileceğini söyledi

28.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:25
Son dakika! ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Giroir, Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkesinde de olabileceğini söyledi

Son dakika gündem haberi... ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türünün ABD'de de olabileceğini açıkladı.

ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türünün ABD'de de olabileceğini açıkladı.

Giroir, ABC televizyonunda yayımlanan Good Morning America programında, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'de ortaya çıkan ve birçok ülkede tespit edilen Kovid-19 türü hakkındaki bir soruya Giroir, "Mutasyona uğramış virüsün ABD'de olduğuna dair bir kanıtımız yok ancak küresel temasları hesaba katarak, bu virüs türünün ülkemizde de olabileceğinden şüpheleniyoruz." dedi.

Giroir, "Virüsün yeni türünün daha hızlı yayıldığına dair veriler olsa da hastalığın daha da güçlendiğine dair elimizde kanıtımız yok." ifadesini kullandı.

Ülkedeki aşılama çalışmalarına ilişkin ise Giroir, "Aşıların işe yarayacağına ilişkin güçlü bir inancımız var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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