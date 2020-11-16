Son Dakika! ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc'den koronavirüs aşısı müjdesi: Yüzde 94,5 etkili oldu

Son dakika! ABD'nin Massachusetts kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc, geliştirdiği koronavirüs aşısının koronavirüsü önlemede oldukça etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "Faz 3 analizlere göre MRNA-1273'ün etkinlik oranı yüzde 94,5" denildi.

Dünya üzerinde yaklaşık 1 yıldır süren koronavirüs salgınıyla ilgili henüz net bir aşı ya da tedavi yöntemi bulunamazken, aşı çalışması yapan şirketlerden açıklamalar art arta gelmeye başladı. ABD'nin Massachusetts kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc, üzerinde çalıştıkları aşıyla ilgili açıklamada bulundu.

"BUNLAR BİRÇOK İNSAN YARDIMCI OLACAK İKİ MÜKEMMEL AŞI"

Moderna CEO'su Stephane Bancel, Business Insider'a yaptığı açıklamada 30 bin kişiye yapılan iki dozluk aşı çalışmasının yüzde 94,5 etkili olduğu açıklandı. Bancel, "Bunlar, birçok ABD ve dünyadaki birçok insana yardımcı olacak iki mükemmel aşı" ifadelerini kullandı.

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