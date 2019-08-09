Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan güvenli bölge açıklaması: Büyük adım olacak
Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ile ilgili açıklama yaparak, "Güvenli bölge kurulması bölgede barış ve güvenlik için büyük adım olacak." dedi.
09.08.2019 21:33
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Güvenli bölge kurulması bölgede barış ve güvenlik için büyük adım olacak. Türkiye ile görüşmelerde ilerleme sağlanması memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...