Son Dakika! ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha: S-400 anlaşması sürerse olumsuz sonuçlar olacak
Son dakika! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD'nin, Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrı değişmedi. Ankara, anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak" açıklamasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ortagus, "ABD'nin, Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrı değişmedi. Ankara, anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak" dedi.
"SONUÇLARI TÜRKİYE AÇISINDAN OLUMSUZ OLACAKTIR"
CAATSA yaptırımlarını içeren tasarının Kongre'den geçtiğini hatırlatan Ortagus, "ABD Kongresi, CAATSA yaptırım tasarılarını geçirdi. Sonuçları Türkiye açısından olumsuz olacaktır" ifadelerini kullandı.
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