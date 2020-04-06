Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Wuhan, Güncel

Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi

Son dakika: Koronavirüs vaka sayısının her geçen gün arttığı ABD'de, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi.

06.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:27

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, ölümcül salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi.

DÜNYA GENELİNDE KOROVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 70 BİNİ AŞTI

Öte yandan, dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 70 bin 569'a yükseldi Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 288 bin 504 oldu.

Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi

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ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi

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