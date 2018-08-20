Son Dakika! ABD Büyükelçiliğine Ateş Edilmesi Olayı İle İlgili 1 Kişi Gözaltına Alındı
Son dakika! ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayıyla ilgili Başkentte bir kişi gözaltına alındı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine bir araç içerisinden 6 el ateş edilmesi olayıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
ANKARA EMNİYETİ, TEYAKKUZA GEÇTİ
Alınan bilgiye göre, Büyükelçiliğe sabah saatlerinde ateş edilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, çalışma sonucunda olaya karıştığını belirlenen bir kişiyi Ankara'da gözaltına aldı. Şüpheli şahısın Emniyetteki sorgusu devam ediyor.
SABAH SAATLERİNDE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ
Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz bir araçtan kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmişti.