Son Dakika: AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: "Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız" Son Dakika: Doğu Akdeniz'de Ankara-Atina hattında yaşanan gerilim devam ederken Avrupa Komisyonu'ndan flaş bir açıklama geldi. Avrupa Komisyon sözcüsü, "Doğu Akdeniz'deki durum çok endişe verici. Diyalog gerek. AB, Rum Kesimi ve Yunanistan'ın yanındadır" dedi.

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, düzenlediği basın toplantısında son günlerde tansiyonun yüksek olduğu Doğu Akdeniz'de bulunan Ankara-Atina hattındaki gerilimiyle ilgili Avrupa Birliği'nin yaklaşımı hakkında açıklamalarda bulundu.

"ENDİŞE VERİCİ"

Stano, "Bölgede son yaşananlar çok endişe verici. Burada ihtiyacımız olan şey bütün sorunları iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası yasalar ve pozitif iletişim ile diyalog aracılığıyla çözmeye çalışmaktır" dedi. Stano, AB'nin Yunanistan ve Rum Kesimi'nin yanında olduğunu da dile getirdi.

HELİKOPTERLER UÇUŞ YAPIYOR

Yunan güçlerinin olası bir hamlesine karşı Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren iki helikopter Meis adası civarında ve Kaş bölgesinde sürekli tur atıyor.

İKİ SAVAŞ GEMİSİ ORUÇ REİS'E REFAKAT EDİYOR

10-23 Ağustos arası geçerli olacak NAVTEX kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki savaş gemisi de Oruç Reis'e eşlik ediyor.

TÜRKİYE NAVTEX HAMLESİ YAPMIŞTI

Türkiye, Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı deniz yetki sınırlandırma anlaşmasının ardından Oruç Reis araştırma gemisinin sismik çalışmalar için Akdeniz'e açılacağını, NAVTEX ile duyurmuştu. Yeni NAVTEX'in 23 Ağustos'a kadar süreceği belirtilmişti.

YUNAN TARAFI YASA DIŞI OLDUĞUNU ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Yunanistan da aynı gün aynı bölge için NAVTEX ilan etmişti ve Türkiye'nin duyurusunun yasa dışı olduğunu kaydetmişti.

ACİL TOPLANTI İSTEMİŞLERDİ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni bir NAVTEX ilan etmesi Yunanistan'ı alarma geçirmişti. Yunanistan, Ulusal Güvenlik Konseyi Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında acil toplantı gerçekleştireceğini duyurmuştu.