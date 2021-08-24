Son dakika... AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Mersin Emniyet Müdürü Aslan'a hayırlı olsun ziyareti
Edinilen son dakika gelişmesine göre Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Mersin Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Mersin Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Aslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını söyledi.
Firik de Aslan'a yeni görevinde başarılar dileyerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci