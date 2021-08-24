Son dakika... AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Mersin Emniyet Müdürü Aslan'a hayırlı olsun ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Mersin Emniyet Müdürü Aslan'a hayırlı olsun ziyareti

Son dakika... AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Mersin Emniyet Müdürü Aslan'a hayırlı olsun ziyareti
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Mersin Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Mersin Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını söyledi.

Firik de Aslan'a yeni görevinde başarılar dileyerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Polise hakaret eden AK Partili Yılmaz'a parti yönetiminden de tepki geldi: AK Partili, vicdanları yaralamaz
Polise hakaret eden AK Partili Yılmaz'a parti yönetiminden de tepki geldi: AK Partili, vicdanları yaralamaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Merve Boluğur Celil Nalçakan
Spor Muslera Gervinho Ünal Karaman Rıza Çalımbay Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Mersin Emniyet Müdürü Aslan'a hayırlı olsun ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 17:28:50. #1.16#

title