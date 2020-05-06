Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
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Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu

Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
06.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:55

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı.

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin 81 İl Valiliğine genelge gönderdi.

Genelgede, tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlandığı anımsatıldı. Yine 81 ilde 01.01.2000 tarihinden sonra doğanların geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulandığı hatırlatıldı.

Genelgede, 04 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisiyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara yönelik daha önce alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 22 Mart tarihinden itibaren 44 gündür uygulandığı belirtildi.

Yine 20 yaş ve altına yönelik vatandaşlara yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin ise 04 Nisan tarihinden itibaren 31 gündür uygulandığı ifade edildi.

Genelgede, cumhurbaşkanlığı kabinesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde bu kapsamdaki vatandaşları rahatlatıcı bir karar alındığı belirtildi.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTININ SOKAĞA ÇIKMA İSTİSNALARININ DETAYLARI

Buna göre; 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Sokağa çıkmaları kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Bakanlık valiliklerden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararların alınmasını istedi.

VALİLİKLER VATANDAŞLARIN DIŞARI ÇIKMAMALARI İÇİN BİLGİLENDİRME YAPACAK

Bakanlık valiliklerden, özellikle 10 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı için 11.00-15.00 saatleri arasında (diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında kalan vatandaşların gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılmasını talep etti.

Valiliklerden, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlar ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşların, dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin illerde yapılamasını istedi.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari işlem uygulanacak. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu

Güncel Manşet

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