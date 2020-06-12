Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
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Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu

Son dakika: Suriye'nin İdlib bölgesinde 5 Haziran'da zırhlı ambulans aracına teröristlerce yapılan saldırıda yaralanan bir asker şehit oldu.

Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
12.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:03

Suriye'nin İdlib kentinde 5 Haziran günün zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz yaralanmıştı. Yaranan askerlerimizden birinin bugün şehit olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İdlib bölgesinde 05 Haziran 2020 tarihinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

Güncel Manşet

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