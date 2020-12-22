30 metrelik kuyuya düşen koyun kurtarıldı

- 30 metrelik kuyuya düşen koyun kurtarıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Kırıkkale'de Aşağımahmutlar Mahallesi'nde sürüden ayrılan bir koyun, arazide bulunan 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Koyunun peşine düşen besici, kuyudan gelen sesi duyunca kurtarılması için itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, halat yardımıyla aşağı inerek koyunu kuyudan çıkarıp sahibine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı