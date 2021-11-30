Son dakika 3. sayfa: Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Süleyman Ceylan'ın kullandığı 55 TD 458 plakalı otomobil önünde aynı istikamete seyir halinde olan Mehmet Karanfil idaresindeki 55 JL 201 plakalı motosiklete çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü daha sonra yaya geçidinden karşıya geçmek için refüjde bekleyen Davut Mahmutoğlu idaresindeki 55 JJ 531 plakalı motosiklete çarparak karşı şeride geçerek durdu.

Kazada Mehmet Karanfil ve Davut Mahmutoğlu yaralandı. Yaralılara olay yerinden geçmekte olan İlçe Jandarma trafik ekipleri ilk müdahaleyi yaparak 112'ye haber verdi. Kaza yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de yol emniyetini aldı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN