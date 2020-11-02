Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

02.11.2020 21:06 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:17

Yeşilçam'ın garson rolleriyle tanınan oyuncusu Orhan Çoban, 82 yaşında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilçam'da garson rolleriyle tanınan ve 150'nin üzerinde filmde rol alan Orhan Çoban vefat etti.

Koronavirüs nedeniyle Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi gören 82 yaşındaki Çoban'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENMEYECEK

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Çoban için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı'da aile kabristanında defnedileceği belirtildi.

Yeşilçam'ın 'garson'u Orhan Çoban koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın 'garson'u Orhan Çoban koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın 'garson'u Orhan Çoban koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Yılmaz Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Eddie Newton Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Erkek İzmir Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 22:18:05. #1.15#
title