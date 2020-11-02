Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
02.11.2020 21:06 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:17
Yeşilçam'ın garson rolleriyle tanınan oyuncusu Orhan Çoban, 82 yaşında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yeşilçam'da garson rolleriyle tanınan ve 150'nin üzerinde filmde rol alan Orhan Çoban vefat etti.
Koronavirüs nedeniyle Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi gören 82 yaşındaki Çoban'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENMEYECEK
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Çoban için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı'da aile kabristanında defnedileceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı