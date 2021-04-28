Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın
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Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın

İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE - Haberler | 3. Sayfa

- Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın Ümraniye Yukarı Dudullu'da marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

- Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın

İSTANBUL - Ümraniye Yukarı Dudullu'da marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Yukarı Dudullu Mahallesi Lületaşı Sokak üzerinde bulunan marangoz atölyesinde sabah saat 7: 30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanlar kısa sürede binayı sardı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken atölyede maddi hasar oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın
Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın
Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın
Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE

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