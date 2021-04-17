Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 mağara ve EYP imha edildi

Bir son dakika haberine göre Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 mağara ve EYP imha edildi Tunceli'de devam eden "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu"nda 3 mağara imha edildi.