Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 mağara ve EYP imha edildi
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Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 mağara ve EYP imha edildi

İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 mağara ve EYP imha edildi Tunceli'de devam eden "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu"nda 3 mağara imha edildi.

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 mağara ve EYP imha edildi

TUNCELİ - Tunceli'de devam eden "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu"nda 3 mağara imha edildi. Operasyonda EYP ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında bugün, 3 mağara imha edilmiştir. İmha edilen mağaralar içerisinde; 1 adet EYP, 6 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp, 5 adet pil bloğu, 5 adet akü, 19 adet örgütsel kitap, 100 metre kablo, 100 metre ip, 200 metre naylon, 200 metre branda, 2 adet el feneri, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 mağara ve EYP imha edildi
Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 mağara ve EYP imha edildi
Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 mağara ve EYP imha edildi
Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 mağara ve EYP imha edildi
Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 mağara ve EYP imha edildi
Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 mağara ve EYP imha edildi
Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 mağara ve EYP imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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