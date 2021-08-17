Ters dönen otomobilin sürüklendiği kazada 5 kişi yaralandı
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Ters dönen otomobilin sürüklendiği kazada 5 kişi yaralandı

Ters dönen otomobilin sürüklendiği kazada 5 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde aynı yönde ilerleyen araca arkadan çarptığı iddia edilen otomobil takla atarak, yaklaşık 200 metre sürüklendi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde aynı yönde ilerleyen araca arkadan çarptığı iddia edilen otomobil takla atarak, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 22.45 sıralarında Eğirdir ilçesi Akpınar kavşağında meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki 32 AR 738 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mert A., yönetimindeki 09 L 7347 plakalı araca iddiaya göre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 32 AR 738 plakalı otomobil ters dönerek, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Diğer otomobil ise kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile 09 L 7347 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine acil servis ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Emel Turan Kartal/İHA)

Ters dönen otomobilin sürüklendiği kazada 5 kişi yaralandı
Ters dönen otomobilin sürüklendiği kazada 5 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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