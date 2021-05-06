Sakarya sokaklarında film sahnelerini aratmayan kovalamaca: 2 gözaltı
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Sakarya sokaklarında film sahnelerini aratmayan kovalamaca: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya sokaklarında film sahnelerini aratmayan kovalamaca: 2 gözaltı -Uygulama noktasından otomobille kaçan 5 kişiden 2'si yakalandı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği esnada uygulama noktasından kaçan şüpheli araç, ekiplerin kovalamacası sonrası yakalandı.

Sakarya sokaklarında film sahnelerini aratmayan kovalamaca: 2 gözaltı

-Uygulama noktasından otomobille kaçan 5 kişiden 2'si yakalandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği esnada uygulama noktasından kaçan şüpheli araç, ekiplerin kovalamacası sonrası yakalandı. Araçta bulunan 5 kişiden 2'si yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde polis ekiplerinin uygulama yaptığı esnada kaçan otomobil, polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında yakalandı. Hareketli dakikaların yaşandığı olayda, otomobil Yenigün Mahallesi mevkiinde polis ekiplerince yakalandı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 3 kişi ise kayıplara karıştı. Olay ile ilgili inceleme başlatan ekipler, kaçan 3 kişiyi arama çalışması başlattı.

Sakarya sokaklarında film sahnelerini aratmayan kovalamaca: 2 gözaltı
Sakarya sokaklarında film sahnelerini aratmayan kovalamaca: 2 gözaltı
Sakarya sokaklarında film sahnelerini aratmayan kovalamaca: 2 gözaltı
Sakarya sokaklarında film sahnelerini aratmayan kovalamaca: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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