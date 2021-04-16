Son dakika 3. sayfa: Otomobil motor kısmından ikiye bölündü
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Son dakika 3. sayfa: Otomobil motor kısmından ikiye bölündü

Son dakika 3. sayfa: Otomobil motor kısmından ikiye bölündü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Bartın Kozcağız karayolunda otomobil ve panelvan minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Bartın Kozcağız karayolunda otomobil ve panelvan minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Bartın Kozcağız karayolunun Budakdüzü mevkiinde meydana geldi. Avni Demirel'nin (47) kullandığı 74 AHH 411 plakalı Tofaş marka otomobille karşı şeritten gelen Seçkin Karduz (34) yönetimindeki 34 SF 3938 plakalı Fiat marka panelvan minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil motor kısmından ikiye bölündü. Çarpışmanın şiddetiyle araçtan fırlayan otomobil sürücüsü Avni Demirel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan panelvan minibüs sürücüsü Seçkin Karduz ise 112 ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bartın-Kozcağız karayolunda kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Son dakika 3. sayfa: Otomobil motor kısmından ikiye bölündü
Son dakika 3. sayfa: Otomobil motor kısmından ikiye bölündü
Son dakika 3. sayfa: Otomobil motor kısmından ikiye bölündü
Son dakika 3. sayfa: Otomobil motor kısmından ikiye bölündü
Son dakika 3. sayfa: Otomobil motor kısmından ikiye bölündü
Son dakika 3. sayfa: Otomobil motor kısmından ikiye bölündü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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