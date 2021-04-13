Son dakika 3. sayfa: Operasyonda teröristin evinde Gara şehidinin tabancası ele geçirildi
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Son dakika 3. sayfa: Operasyonda teröristin evinde Gara şehidinin tabancası ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Operasyonda teröristin evinde Gara şehidinin tabancası ele geçirildi

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü PKK'ya yönelik bir adrese düzenlenen operasyonda bir terörist yakalanırken, şahsın ikametinde Gara şehidinin tabancası ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü PKK'ya yönelik bir adrese düzenlenen operasyonda bir terörist yakalanırken, şahsın ikametinde Gara şehidinin tabancası ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi ekiplerince Bismil ilçesinde PKK'lı bir teröristin olduğu istihbaratı alınması üzerine 7 Nisan'da Dicle Mahallesi'nde tespit ettiği evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle girilen evde PKK'lı terörist İ.H.E. yakalandı. Teröristin bulunduğu evde arama yapan ekipler, sıralı şeffaf poşetler içerisinde 5 adet elektrikli infilak kapsülü, 2 savunma tipi el bombası, telsiz ile irtibatlı elektronik devre, tabanca, tabancaya 5 mermi, 2 laptop bilgisayar, cep telefonu ve sim kart, yasaklı 2 kitap ve çeşitli örgütsel doküman ele geçirdi.

Polis ekipleri, ele geçirilen malzemelerle ilgili yaptıkları incelemede PKK'lı terörist İ.H.E.'nin evinde bulunan tabancanın, 2015'te Diyarbakır'da karayolunda kaçırılan ve Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'ya ait olduğu belirledi. Olayla ilgili olarak gözaltındaki PKK'lı terörist İ.H.E.'nin sorgusu ise sürüyor.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır'da olası terör eyleminin engellendiğini açıklamıştı. - DİYARBAKIR

Son dakika 3. sayfa: Operasyonda teröristin evinde Gara şehidinin tabancası ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa: Operasyonda teröristin evinde Gara şehidinin tabancası ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa: Operasyonda teröristin evinde Gara şehidinin tabancası ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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