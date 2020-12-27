Son dakika 3. sayfa: Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı

27.12.2020 12:44 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:48
Son dakika 3. sayfa: Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı

Son dakika haber... Aksaray'da farklı günlerde iki ayrı motosiklet çalan iki şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da farklı günlerde iki ayrı motosiklet çalan iki şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayları, Gülağaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde iki ayrı motosikletin çalınması olayının ardından ilçede hırsızların yakalanmasına yönelik geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan Gülağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası, parmak izi ve diğer bulgulardan yola çıkarak yaptığı çalışmalarla iki şüphelinin kimliğini tespit etti. İsa S. (29) ve İsmail S. (37) farklı adreslerde operasyonla yakalandı. İfade işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Son dakika 3. sayfa: Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Özlem Zengin Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Oktay Kaynarca Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Okan Buruk Samet Aybaba Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İşçi Adana Deprem Elazığ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 12:49:37. #1.15#
title