Son dakika 3. sayfa: Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Mardin'de, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

YEŞİLLİ, MARDİN (İHA) - Mardin'de, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilli ilçesine bağlı Oya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BDN 168 plakalı Fiat marka otomobil ile minibüsün çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Son dakika 3. sayfa: Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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