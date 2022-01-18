Son dakika 3. sayfa: Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Malatya'da minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, M.G. yönetimindeki 55 AGL 791 plakalı Ford marka minibüs ile D.D. idaresindeki 44 KE 615 plakalı Seat marka otomobil Sefalı sokak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan minibüs yan yatarken, kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika 3. sayfa: Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yeşilyurt, Minibüs, Malatya, 3. Sayfa, Haber

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