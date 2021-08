Son dakika 3. sayfa: Kazanlar yangın işçileri için kaynadı

Son dakika 3. sayfa haberi... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde günlerdir devam eden yangınlarda görev alan yüzlerce işçi, gönüllü ve diğer personel için Köyceğiz Beyobası Mahallesinin kadınları yangın bölgesine ulaştırılmak üzere kazanları kurarak sıcak yemek pişirmeye başladı.

Türk Kızılayı ile bölgedeki kadınlar organize oldular ve her gün farklı bir menü ile 3 çeşit sıcak ve sulu yemek çıkartıp, yangında görev alanlara dağıtmaya başladılar.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz Perşembe günü başlayan ve 12'inci gününe giren yangın nedeniyle havadan ve karadan alevlere müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle günlerdir bölgede bulunan ve alevlerle savaşan yüzlerce yangın söndürme işçisi, polis, jandarma ve askerler ile sivil halk yoğun çaba harcarken, çevreden ve Türkiye'nin birçok noktasından bölgeye gıda başta olmak üzere birçok malzeme desteği gönderiliyor.

Günlerdir yangınla mücadele eden ekipler yemek ihtiyaçlarını genellikle sandviç başta olmak üzere ekmek arası soğuk ve kuru gıdalarla gideriyordu. İlçeye bağlı Beyobası'nda yaşayan kadınlar, 4 gün önce Kızılay ile yangın bölgesinde görev yapanlara sulu ve sıcak yemek sunmaya başladılar. Beyobası'nda kurulan kazanlarda, odun ateşinde pişen ev yemekleri her gün orman yangınlarında çalışanlara ulaştırılıyor. Beyobalı kadınlar her gün farklı bir menü ile yaklaşık yüzlerce kişiye yetecek şekilde 3 ayrı çeşit yemek hazırlıyor.

"Hortum tutmasak da böyle destek vermek istiyoruz"

Yemek hazırlayanlardan Nurgül Bayrak, "3-4 gündür yemek hazırlıyoruz, her gün farklı yemek yapıyoruz. Yukarıda çalışanlar bizim yaptığımız yemekleri yiyorlar" derken, Hüseyin Çandarlı ise "Kazan kazan yemek pişiyoruz" dedi. Çandarlı, "Kaç gündür buradayız, biz her zaman devletimize, milletimize desteğiz, sorun Türkiye'nin milletin sorunu, hepimiz birlik içindeyiz" diye konuştu.

Günde 3 çeşit yemek yaptıklarını belirten Mürivet Pirci ise, "Bizim de çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Devlet için, millet için el eleyiz. Karınca misali hortum tutamasak da bu şekilde destek vermeye çalışıyoruz. Çalışanlar aç kalmasın, kuru yemesinler diye" dedi.

Ulviye Sül ise, "Bugün ayran çorbası, fasülyeli patatesli yahni yapıyoruz. Her gün değişik yemek yapıyoruz. Dün nohutlu et yahnisi vardı, cacık vardı. Evvelsi gün şehriye vardı, önceki gün kızartma ve mercimek vardı. Her gün 3 çeşit yemek yapıyoruz" dedi.

"Marmaris ve Milas'ta 3'er bin kişiye yemek veriyoruz"

Kızılay Muğla İl Başkanı Şadi Pirci ise "Kızılay Marmaris'te 3 bin kişilik yemek çıkarıyor. Çağdaş Okulu bize verildi. ve aynı zamanda orada ikram araçlarımız var. Aynı şekilde Milas'ta da 3 bin kişiye yemek çıkarıyoruz. Oralardaki yangın bölgelerine göre sayıları artırıyoruz. Şimdi bu bölgede de yemek veriyoruz" dedi.

Yangın başladıktan sonra burada soğuk sandiviç türü kuru gıdaların Müge Anlı'nın verdiği ikram aracı ile dağıtıldığını belirten Şadi Pirci, "Bu yiyecekleri Beyobası Meydanından gönüllülerle dağlara dağıtıyorduk. Fakat sonra yangın ekiplerinin dolaşım sisteminde katı yedikleri için sıkıntı oldu diye haber gelince organize olduk. Eşimle, kızımla beraber karar verdik, Ulviye ve diğer kardeşlerim de destek oluruz dediler. Burası da Sunay ablamızın, düğünlere yemek yapan kardeşimiz. Burayı bize tahsis etti. Biz hemen Ortaca'daki marketlerden malzemelerimizi temin ettik. Kazanları kurduk. İlk gün olarak da çorba çıkardık. Sıcak yemek olarak çıkardık, ikramlarda bulunduk. Bugün 4'üncü günümüz. Her gün yaklaşık Bin kişilik yemek çıkarıyoruz" dedi.

Öğle saatlerinde hayırseverlerden gelen gıdaları dağıttıklarını belirten Şadi Pirci, "Saat 3 gibi biz de servis ile çıkıp Sazak, Otmanlar, Çövenli'deki yardım ekiplerine, askerlere, polislere yangınla ilgili herkese sıcak yemek dağıtacağız. Bu yönde köylülerimizin sahip çıkması bizim için ayrı bir mutluluk. Bunlar özel, kendi yaptıkları gayretlerle olan şeyler, istese bütün insanlar bunu yapabilir" dedi. - MUĞLA

