Son dakika 3. sayfa: Kafası vites boşluğuna sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

ISPARTA (İHA) - Isparta'ya bağlı Yakaören köyünde kullanılmayan bir otomobilin içine giren yavru köpek, muhtar Ömer Kırtay'ın Isparta Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verilmesiyle kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Isparta merkeze bağlı Yakaören köyünde meydana geldi. Kullanılmayan bir otomobilin vites boşluğuna kafası sıkışan yavru köpek, yoğun çabalar sonucu kurtarıldı. Yakaören Köyü Muhtarı Ömer Kırtay, köpeğin acı içinde havlamasını duyar duymaz Isparta Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdiğini belirterek, görevlilere ilgilerinden dolayı teşekkür etti. - ISPARTA

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