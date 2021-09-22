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Son dakika 3. sayfa: Kafası vites boşluğuna sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Kafası vites boşluğuna sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: Isparta'ya bağlı Yakaören köyünde kullanılmayan bir otomobilin içine giren yavru köpek, muhtar Ömer Kırtay'ın Isparta Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verilmesiyle kurtarıldı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'ya bağlı Yakaören köyünde kullanılmayan bir otomobilin içine giren yavru köpek, muhtar Ömer Kırtay'ın Isparta Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verilmesiyle kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Isparta merkeze bağlı Yakaören köyünde meydana geldi. Kullanılmayan bir otomobilin vites boşluğuna kafası sıkışan yavru köpek, yoğun çabalar sonucu kurtarıldı. Yakaören Köyü Muhtarı Ömer Kırtay, köpeğin acı içinde havlamasını duyar duymaz Isparta Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdiğini belirterek, görevlilere ilgilerinden dolayı teşekkür etti. - ISPARTA

Son dakika 3. sayfa: Kafası vites boşluğuna sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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