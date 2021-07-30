Son dakika 3. sayfa: Jandarma tacirleri adım adım takip etti, 10 kilo esrarı satılamadan yakaladı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Denizli'de jandarma ekiplerinin bir süredir takibe aldığı adrese düzenlediği operasyonda 10 kilogram kubar esrar, 550 kök kenevir ve av tüfeği ele geçirdi.