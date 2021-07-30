Son dakika 3. sayfa: Jandarma tacirleri adım adım takip etti, 10 kilo esrarı satılamadan yakaladı
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Son dakika 3. sayfa: Jandarma tacirleri adım adım takip etti, 10 kilo esrarı satılamadan yakaladı

Son dakika 3. sayfa: Jandarma tacirleri adım adım takip etti, 10 kilo esrarı satılamadan yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Denizli'de jandarma ekiplerinin bir süredir takibe aldığı adrese düzenlediği operasyonda 10 kilogram kubar esrar, 550 kök kenevir ve av tüfeği ele geçirdi.

Denizli'de jandarma ekiplerinin bir süredir takibe aldığı adrese düzenlediği operasyonda 10 kilogram kubar esrar, 550 kök kenevir ve av tüfeği ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik timleri Baklan ilçesinde bir süredir takibe aldığı şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda ortaya çıkan uyuşturucu maddeler pes dedirtti. 10 kilogram kubar esrar, 550 kök kenevir ve av tüfeği ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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