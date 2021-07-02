Son dakika 3. sayfa: İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu
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Son dakika 3. sayfa: İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu

Son dakika 3. sayfa: İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'na ait bir mevziye hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'na ait bir mevziye hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi en az 4 füzeyle vurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail ordusu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hamas'a ait silah üretim ve geliştirme tesisini vurduğu ifade edildi. Saldırının Gazze'den İsrail'e yanıcı balonlar gönderilmesine karşılık olarak düzenlendiği kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında 11 gün süren çatışmaların ardından 21 Mayıs'ta ateşkese varılmıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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