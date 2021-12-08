Son dakika 3. sayfa: Hırsızlar güvenlik kamerası ile yakalandı

MALATYA (İHA) - Malatya'da, yapımı devam eden okul inşaatında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili 67 saatlik görüntü ve KGYS kayıtları incelenmesi sonucu hırsızlar tespit edilip, 2 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi'nde yapımı devam eden okul inşaatında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili polis tarafından 67 saatlik görüntü ve KGYS kayıtları incelendi. Güvenlik kamera görüntü ve KGYS'nin polis tarafından incelenmesi sonucunda tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Tahkikatın devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

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