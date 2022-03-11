Son dakika haberleri: FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine operasyon: 14 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberleri: FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine operasyon: 14 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine operasyon: 14 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Terör örgütü FETÖ/PDY'nin dijital haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 14 şüpheli, Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

ANKARA (İHA) - Terör örgütü FETÖ/PDY'nin dijital haberleşme programı "Bylock"u kullandığı tespit edilen 14 şüpheli, Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü FETÖ/PDY'nin dijital haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

(Doğukan Gürel/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, ByLock, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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