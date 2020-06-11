Son dakika 3. sayfa: Eyüpsultan'da 21 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Eyüpsultan'da 21 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu

Son dakika haberleri: - Eyüpsultan'da 21 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu Olay yerine gelen babası sinir krizi geçirdi Eyüpsultan'da bir kişi park içerisinde bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

11.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:29

- Eyüpsultan'da 21 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu

Olay yerine gelen babası sinir krizi geçirdi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir kişi park içerisinde bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu. 21 yaşında olduğu öğrenilen gencin cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

Olay, Eyüpsultan Nişanca Mahallesi Şehit Hüseyin Baş Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde park içerisindeki kamelyaya gelen vatandaşlar yerde hareketsiz halde ve kanlar içerisinde yatan bir kişinin olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde olan gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları oradan uzaklaştırdı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerde hayatını kaybeden gencin isminin Oğuzhan Yıldız(21), olduğu ve cezaevinden yeni çıkmış olduğu öğrenildi. Olayı duyan babası ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görülürken, Oğuzhan Yıldız'ın cenazesini arkadaşları tarafından cenaze aracına taşındı. Yapılan incelemelerin ardından Oğuzhan Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, cinayet sonrası olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.

Son dakika 3. sayfa: Eyüpsultan'da 21 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Haber
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada 'ifşa' ve 'nude atma' akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Fatma Girik Hande Erçel Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Semih Özsoy Lionel Messi Malcolm Thomas Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bakan Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Eyüpsultan'da 21 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 14:53:23. #1.15#
title