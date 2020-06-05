Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta 15 aylık bebek 3'üncü kattan düştü
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Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta 15 aylık bebek 3'üncü kattan düştü

Gelen son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta 15 aylık bebek 3'üncü kattan düştü Esenyurt'ta 15 aylık kız bebeği 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan bahçe kattaki beton zemine düştü.

05.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:49

Esenyurt'ta 15 aylık bebek 3'üncü kattan düştü

İSTANBUL - Esenyurt'ta 15 aylık kız bebeği 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan bahçe kattaki beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebek hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesi evdeyken 15 aylık Hümeyra M. 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonuna çıktı. Bir süre sonra aşağıya sarkan Hümeyra isimli bebek balkondan beton zemine düştü. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri minik Hümeyra'yı hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olduğu öğrenilen minik kızın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(MD- MB-ÖFA

Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta 15 aylık bebek 3'üncü kattan düştü

Kaynak: İHA

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