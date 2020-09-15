Domuz sanıp silahını ateşleyen şahıs, yanlışlıkla komşusunu öldürdü
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Domuz sanıp silahını ateşleyen şahıs, yanlışlıkla komşusunu öldürdü

Muğla'da bahçesinden gelen sesleri domuzun çıkardığını düşünerek ateş eden şahıs, yanlışlıkla komşusunu öldürdü.

15.09.2020 13:46 | Son Güncelleme: 15.09.2020 14:03

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iddiaya göre evinin yakınından gelen gürültüyü domuzun çıkardığını sanıp, ateş eden bir kişi komşusunu vurdu. Talihsiz komşu, hayatını kaybetti.

DOMUZ SANIP ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Yangı Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Sabahattin Yücel (63), sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çayır mevkiinde bulunan nar bahçesine gitti. İddiaya göre karanlıkta duyduğu gürültüyü domuzun çıkardığını düşünen Sabahattin Yücel'in bahçe komşusu Ali S. sesin geldiği yere tüfeği ile ateş etti.

KOMŞUNU KANLAR İÇİNDE BULDU

Ali S. ateş ettiği yere yaklaşınca bahçe komşusu Yücel'i kanlar içinde yerde buldu. Yardım çağrısı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sabahattin Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmaya teslim olan Ali S., ise gözaltına alındı. Yücel'in cesedi Köyceğiz Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Domuz sanıp silahını ateşleyen şahıs, yanlışlıkla komşusunu öldürdü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
HE HE: yalan adamı vurdu öldürdüü
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HIMM OK: Bu aralarda domuz zannederek insan vuranlar çoğaldı. . . . ne hikmetse herkes nişan alıp vurduğuna domuz diyor
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KİMVURDU: Canın tehlikede olmadığı sürece ne diye eline silah alıp ateş edersin ki ?
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