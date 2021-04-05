Son dakika 3. sayfa: Çocuklarının okulunun önünde kayınpederini öldürdü

Son dakika haber: Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini çocuklarının okuduğu okulun önünde bıçaklayarak öldürdü.

Ereğli ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi Mehmet Akif Okulu önünde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, damat T.K. ile kayınpeder Ramazan Başarı (55) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine T.K., kayınpederi R.B.'yi bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.B. olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ramazan Başarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı