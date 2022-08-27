Üye Girişi
Haberler

Son dakika haberleri! Çekya'da hastanede yangın çıktı: 3 yaralı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Gelen son dakika haberine göre - Çekya'da hastanede yangın çıktı: 3 yaralı Çekya'nın başkenti Prag'da bir hastanede çıkan yangında 3 itfaiye görevlisi yaralandı.

- Çekya'da hastanede yangın çıktı: 3 yaralı

PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'da bir hastanede çıkan yangında 3 itfaiye görevlisi yaralandı.

Çekya'nın başkenti Prag'da Strecovice bölgesinde bulunan Merkez Askeri Hastanesinin Nöroloji servisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelirken, serviste bulunan tüm hastalar tahliye edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınırken, 3 itfaiye görevlisi yaralandı. Yetkililer, yangında hastanenin çatı katının kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Prag İtfaiye Sözcüsü Martin Kavka yangının çıkış nedenini henüz bilinmediğini belirterek, "Yangın çatı katında başladı ama tam olarak yerini ve nedenini henüz net bir şekilde söyleyemiyoruz. Biz gelmeden hastaneden dışarıya çıkanlar dışında toplamda 40 hastayı tahliye ettik. Yaptığımız incelemelerde sadece 3 itfaiye görevlisi arkadaşımızın yaralandığını, başka bir yaralanmanın olmadığını söyleyebilirim. Yangın zorda olsa kontrol altına alındı. Yangının tekrar etme ihtimaline karşı termal kameralarla yeniden inceleme yapıyoruz. Yangına neden olan hasarı ise yapacağımız incelemeler sonrasında açıklayacağız" dedi.

Hastane geçici olarak kapatıldı

Merkez Askeri Hastanesi Müdürü Lenka Gudova hastanenin geçici olarak kapatıldığını, Prag ve Orta Bohemya bölgelerinden gelen ambulansların diğer hastanelere yönlendirildiğini söyledi. Gudova yaptığı açıklamada, "Hastanede elektrik ve gazı kesmek zorunda kaldık. Nöroloji servisinin yanındaki KBB ve göz polikliniklerinde çok pahalı aletler var. İtfaiyenin sıktığı sudan ne kadar etkilendiklerini henüz bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

Alaattin Süer kimdir? İYİ Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Alaattin Süer kimdir? Sevin Çağlayan kimdir? İYİ Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Sevin Çağlayan kimdir? Fatih Koca kimdir? İYİ Parti Ankara Sincan Belediye Başkan adayı Fatih Koca kimdir? Zekeriya Ersarı kimdir? İYİ Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı Zekeriya Ersarı kimdir? Hüseyin Bayındır kimdir? İYİ Parti Ankara Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır kimdir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 7-8 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 7-8 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Kemal Babuccu kimdir? İYİ Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı Kemal Babuccu kimdir? Fehmi Kandemir kimdir? İYİ Parti Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı Fehmi Kandemir kimdir? Hilmi Özer kimdir? İYİ Parti Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Hilmi Özer kimdir? EXXEN canlı maç izle! (FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 7 Mart EXXEN spor canlı izle! Osman Topal kimdir? İYİ Parti Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı Osman Topal kimdir? Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı CANLI izle! 7 Mart St.Gilloise Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 8 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 8 Mart Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 8 Mart Cuma Hutbesi! Denver Nuggets Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 8 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title