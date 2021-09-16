Son dakika 3. sayfa: Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika habere göre Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çan-Çanakkale karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Hurma köy yakınlarında 17 LZ 600 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Son dakika 3. sayfa: Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika 3. sayfa: Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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