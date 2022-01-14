Son dakika 3. sayfa: Büyükçekmece elektrik kesen görevlilere "mınçıka" ile dayak kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Büyükçekmece elektrik kesen görevlilere "mınçıka" ile dayak kamerada

Son dakika 3. sayfa: Büyükçekmece elektrik kesen görevlilere
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Büyükçekmece'de kaçak elektrik kullandığı iddia edilen binaya elektrik kesmeye gelen BEDAŞ görevlileri baba-oğul tarafından "mınçıka" ile darp edildi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de kaçak elektrik kullandığı iddia edilen binaya elektrik kesmeye gelen BEDAŞ görevlileri baba-oğul tarafından "mınçıka" ile darp edildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir binada kaçak elektrik kullanımı tespit edildi. Binaya elektrik kesmeye gelen elektrik kurumu ekipleri tepki ile karşılaştı. Yaşanan tepki sonrası elektrik görevlileri apartmanda bir baba ve oğulları tarafından darp edildi. Yaşanan anlarda kurum görevlileri "mınçıka" adı verilen dövüş sporunda kullanılan aletle darp edilmeleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye darp edildi.

Görevliler ile kavga eden baba Harun Uçar, "Elektrik kurumundan geldiler ve bize apartmanın içinde saldırdılar. Çocuklarım da işten gelmişti ve uyuyorlardı. Kalktılar ve çalışanlara vurdular. Ölen yaralanan yok. Evinizde babanıza saldırsalar ne yaparsınız" diyerek kendisini savundu. - İSTANBUL

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title