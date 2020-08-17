Son dakika 3. sayfa: Ayvalık'ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü Son dakika haberleri: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, motosikletle kiralık bir otomobilin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, motosikletle kiralık bir otomobilin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova Mahallesi Sahil mevkii SSK Sitesi önünde kurulan gece pazarı girişinde Kudret D. hakimiyetindeki 34 PY 9940 özel bir kiralık otomobil ile 20 yaşındaki Utku Boz'un kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Utku Boz kaza mahalline gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, kiralık özel otomobilin sürücüsü Kudret D. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA