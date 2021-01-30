200 yıllık bina alev alev yanarken, vatandaşlar kısıtlamada sokağa döküldü
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200 yıllık bina alev alev yanarken, vatandaşlar kısıtlamada sokağa döküldü

30.01.2021 23:41 | Son Güncelleme: 31.01.2021 00:21

Bursa'da ısıtıcının devrilmesi sonucu 200 yıllık tarihi binada yangın çıktı. Çevredeki binalar tedbir amaçlı tahliye edilirken, mahalleli korona virüsü unutup sokağa döküldü. Mahalleli korku dolu anlar yaşarken bazı vatandaşlar o anda cep telefonundan canlı yayın yapması ise pes dedirtti.

Yangın Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey mahallesi Yahşibey caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.,'nin ve ailesinin yaşadığı 200 yıllık tarihi evde ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Dumanların binayı sardığını gören A.C, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, İtfaiye ekipleri ise çevredeki binaları tedbir amaçlı tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı.

200 yıllık bina alev alev yanarken, vatandaşlar kısıtlamada sokağa döküldü

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yangın sebebiyle meraklı vatandaşlar korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak sokağa çıkıp yangını izledi. Bazı vatandaşlar ise elindeki cep telefonu ile yangın anında sosyal medyadan canlı yayın yapması pes dedirtti. Yangın sebebiyle tarihi bina kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

200 yıllık bina alev alev yanarken, vatandaşlar kısıtlamada sokağa döküldü
200 yıllık bina alev alev yanarken, vatandaşlar kısıtlamada sokağa döküldü
200 yıllık bina alev alev yanarken, vatandaşlar kısıtlamada sokağa döküldü
200 yıllık bina alev alev yanarken, vatandaşlar kısıtlamada sokağa döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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