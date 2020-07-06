3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
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3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim

Kayseri'de 3 haftalık kızını boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan anne tutuklandı. Vicdansız kadın emniyetteki ifadesinde, "Uyurken çocuğun üzerine yatmış olabilirim" dedi; ancak bir süre sonra cinayeti itiraf etti.

06.07.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:25

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 3 haftalık kızı Melek'i boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe Bülbül (40) tutuklandı. Minik Melek ise toprağa verildi.

Olay, dün sabaha karşı Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe Bülbül, yaklaşık 1 ay önce, doğum yapacak olması nedeniyle baba evine geldi. İlçe Devlet Hastanesi'nde 3 hafta önce kız çocuğu dünyaya getiren Ayşe Bülbül, doğum sonrası yeniden babasının evine döndü. Bülbül, çiftçi olan eşiyle birlikte dünyaya gelen çocuklarına Melek ismini koydu.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Dün sabaha karşı Ayşe Bülbül, yan odada kalan babasının yanına giderek, kızının nefessiz kaldığını söyledi. Babasının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minik Melek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, çelişkili ifadeler veren Ayşe Bülbül'ü gözaltına aldı.

"BEN BEBEĞİMİ BOĞDUM"

Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Ayşe Bülbül, ilk ifadesinde "Ben, uyurken çocuğun üzerine yatmış olabilirim" dedi. Ancak bir süre sonra Bülbül, kızını öldürdüğünü itiraf etti. Ayşe Bülbül'ün, "Ben bebeğimi boğdum" dediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Sorgusunun ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Ayşe Bülbül, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapılan 3 haftalık Melek ise, yine dün akşam ilçe mezarlığında toprağa verildi.

3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (11)
ASLI: Lohusalık dönemi hassas tehlikeli mental ve maneviyat olarak kadınlar çok zorlanıyor , yaşamayan bilemez . Y MELEKTİ MELEK OLARAK GİTTİ YAVRUCAK YAZIK.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
AKİLE: ahlaklı, edepli, saygılı, şiddetten, suçtan uzak bir toplum olmak için yapılması gerekenler ne ise düşünülmeli. bence ülkenin ekonomiden sonraki en önemli gündemi toplum yapısının , sağlığının gittikçe bozulması.
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
DİLEK: LOHUSA DÖNEMİ ÇOK TEHLİKELİDİR. YENİ DOĞUM YAPMIŞ KADIN KIRKI ÇIKANA KADAR KESİNLİKLE YANLIZ BIRAKILMAMALIDIR. :(
Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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