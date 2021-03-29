3 çocuk annesi, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi
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3 çocuk annesi, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi

Demirören Haber Ajansı / Mustafa ÖNDOĞAN - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 3 çocuk annesi Hamide G., evinin bahçesindeki ağaca bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi.

Gece saatlerinde ilçeye bağlı Suvarlı beldesinde meydana gelen olayda Hamide G., evinin avlusundaki ağaca bağladığı iple kendisini astı. Eve gelen yakınları, Hamide G.'yi asılı bulunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

3 çocuk annesi, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamide G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemenin ardından Hamide G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 çocuk annesi, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ÖNDOĞAN

Haber Yorumları (7)
OSMANCIK: Ülke olarak hiç iyi değiliz ve iyiyede gitmiyoruz.sürekli pembe tablo çizmeye gerek yok herşey ortada değişim şart.
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MECZUP: acaba kapısının önünde özel arabası varmıydı telefonu ne markaydı kaç bin liraydı evinde pudra şekeri varmıydı
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ADEM: bir kadın kadar olamıyom bende intahar etmek istiyom ama yapamıyom alman hürer gibi bile intahar edemiyom çok yazık neden acaba
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